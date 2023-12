Centro Emotrasfusionale. Studenti, dipendenti e docenti donano sangue

Dalle parole ai fatti. Numerosi studenti, docenti e dipendenti dell’Università, lunedì e ieri, sono andati al Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria per donare sangue ed emocomponenti. Un gesto collettivo di generosità che fa onore a tutto l’Ateneo, primo ente pubblico a sottoscrivere il protocollo d’intesa per la promozione della donazione di sangue siglato da Aou Senese e associazioni di volontariato del territorio: Anpas, Avis, Fratres e Donatori di Sangue delle Contrade.

"Ringrazio la comunità universitaria che in così grande numero ha aderito all’iniziativa per la donazione di sangue – ha dichiarato il rettore Roberto Di Pietra -. Una sensibilità che dimostra la vicinanza verso un tema così importante per l’interesse pubblico". Ha partecipato alla donazione di sangue anche la dottoressa Simona Carli, coordinatrice del Centro Regionale Sangue della Toscana.