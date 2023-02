Centro emotrasfusionale Fratres e Lions Club donano una smart tv

Una smart tv per intrattenere i donatori di sangue durante le loro donazioni. Questo il dono per il Centro Emotrasfusionale delle Scotte da parte del Gruppo donatori sangue Fratres di Pievasciata, con Lions Club Siena e Torre di Mezzo. La televisione, già istallata nella sala donazioni, serve per intrattenere i donatori durante le donazioni che possono richiedere tempistiche più lunghe, come quando vengono donate piastrine e plasma. Presenti all’inaugurazione le associazioni e tutto il personale del Centro Emotrasfusionale.