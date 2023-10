Centro dedicato ai minori . Ieri l’attesa inaugurazione in piazza XVIII luglio

Tante persone del quartiere ad assistere all’inagurazione dell’edificio riqualificato di piazza XVIII luglio a Poggibonsi. Adesso è sede, su due livelli, del Centro di aggregazione e di un’area per l’accoglienza di minori in una sorta di comunità familiare. Sì, perché la gente che abita tra via Redipuglia, via Risorgimento e via Montemaggio è da sempre legata alla struttura creata nel 1955 in origine come asilo nido, poi utilizzata per il Centro Ragazzi e successivamente in disuso. Poi l’intervento di riconversione grazie alle risorse europee del Piu, Progetto di innovazione urbana, per un investimento da 1,2 milioni di euro. Ed ecco dunque lo start al polo di servizi per giovani e adolescenti della Valdelsa. Il personale opererà su una superficie di 560 metri quadrati che ha una valenza comprensoriale come testimoniato dalla partecipazione, accanto al primo cittadino David Bussagli, del sindaco di Colle di Val d’Elsa Alessandro Donati (anche nel ruolo di presidente della Fondazione territori sociali Alta Valdelsa), e degli assessori al Sociale di Poggibonsi, Enrica Borgianni, e di San Gimignano, Daniela Morbis. Insieme con l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, che ha rimarcato il valore del lavoro di squadra tra le realtà della Valdelsa per giungere all’obiettivo. Se Donati evidenzia l’importanza, per il territorio, di occuparsi dei giovani in ottica futura, il direttore generale della Ftsa Nicoletta Baracchini descrive la struttura come luogo di crescita. Restano ancora da definire i percorsi per le attività al piano superiore di piazza XVIII luglio. E intanto a breve, è stato annunciato, saranno trasferiti nell’edificio i servizi che si trovano a Poggibonsi in piazza Gerini, compresa la parte dell’educativa di strada. Un’idea che parte da lontano, ha detto Bussagli. Non casuale, dunque, la presenza di sindaci, consiglieri e assessori di precedenti legislature comunali al taglio del nastro - dopo la benedizione di Don Gianfranco Poddighe, parroco di San Giuseppe - affidato a Patrizia Vannini, dirigente dei Servizi alla persona del Comune, davanti alle autorità di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia municipale, a rappresentanti di associazioni come Caritas, Avis, Anffas Alta Valdelsa, Misericordia, Pubblica assistenza.

Paolo Bartalini