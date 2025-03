Centro ’Barzellotti’. Le tariffe? Immutate

Si sono aperte ufficialmente le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2025-2026 presso il centro infanzia Barzellotti di Piancastagnaio. Molte novità in arrivo ma la più importante è quella riguardante le nuove rette. La sfida della cooperativa Solidarietà Quadrifoglio che gestisce il servizio, dell‘amministrazione comunale e della Fondazione Barzellotti era quella di non aumentare le tariffe nonostante l’inflazione e l’aumento dei costi per non gravare sulle famiglie amiatine. Grazie all’intervento del Comune e della Fondazione Barzellotti questo è stato reso possibile. Nei giorni scorsi si è svolto un open day rivolto alle famiglie dove le educatrici hanno presentato i locali, le attività didattiche e come detto le tariffe ancora più vantaggiose grazie all’intervento che ha coinvolto la cooperativa, il Comune, la fondazione.

G.S.