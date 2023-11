Centro Antiviolenza. Accolte 80 vittime

Accolte 80 donne nel 2023 dal Centro Antiviolenza di Donne Insieme Valdelsa, realtà che ha compiuto, dodici mesi or sono, quindici anni di attività. Nella cifra complessiva, diffusa dall’associazione presieduta da Caterina Suchan, rientrano anche 24 donne che avevano cominciato il percorso negli anni precedenti, mentre 49 hanno effettuato il primo accesso tra il 1 gennaio e il 31 ottobre. Elena Pullara, vice presidente di Donne Insieme Valdelsa, commenta così il quadro: "Le donne che si rivolgono ai nostri servizi sono per la maggior parte cittadine italiane, in linea con i dati degli ultimi dieci anni. Per la prima volta, però, osserviamo un aumento della proporzione di donne straniere che storicamente hanno rappresentato meno del 30 per cento della nostra utenza, mentre nel 2023 raggiungono circa il 40".

Entrando nel merito del territorio: "La maggioranza risiede nei comuni dell’Alta Valdelsa: 38 le nostre concittadine che si sono rivolte al Centro Antiviolenza. L’età media si abbassa: il 27 per cento ha meno di 30 anni. La fascia nella quale il fenomeno prevale è 30-50 anni, l’età della famiglia, che da sola copre il 60 per cento. A conferma, il 60 per cento circa degli autori sono i mariti e i partner conviventi, mentre un 20 per cento è composto da ex mariti ed ex partner conviventi. La violenza maschile si annida soprattutto nei rapporti stabili".

E sulla reale portata del fenomeno in Valdelsa: "I dati fotografano l’emersione del problema. È possibile ipotizzare che non stiamo assistendo a un aumento della violenza sulle giovanissime, quanto a una maggiore propensione delle giovani donne a denunciare fatti violenti".

Paolo Bartalini