Centri estivi Fine iscrizioni il 31 maggio

Centri estivi per ragazzi a Gaiole (e mano tesa alle famiglie): per le iscrizioni c’è tempo sino al 31 maggio. Per il Chianti Basket Summer Camp, invece, deadline il 18 giugno. L’assessore Emanuele Giunti parla dell’impegno "di contenere i costi a carico delle famiglie, che sono in parte coperti dall’amministrazione comunale. Anche quest’anno, infatti – ricorda – abbiamo stanziato 7.500 euro di contributi per le associazioni che realizzano i centri estivi, di cui 6.500 euro, sono andati al progetto Circolo Tam Tam che riproponiamo dopo il successo dello scorso anno, e mille al Chianti Basket Summer Camp".

Ma ecco le proposte: per i bambini del nido d’infanzia ’Marcondirondello’ e della scuola dell’infanzia statale è stata attivata la sezione estiva, la cui gestione è affidata ad Arca Cooperativa Sociale di Firenze. I Centri saranno aperti dal 3 al 28 luglio, con possibilità di frequentare dalle 8.30 alle 13.30 o dalle 8.30 alle 16.30 e di presentare l’iscrizione anche per una sola settimana. La quota di iscrizione è la stessa dello scorso anno. Torna il progetto ’Tam Tam in circolo’ promosso dal Circolo Società Filarmonica Aps. Le attività saranno realizzate al Circolo e nei boschi limitrofi dal 26 al 30 giugno; dal 24 al 28 luglio; dal 4 all’8 settembre. Il costo è di 50 euro a settimana inclusa la tessera Uisp. Per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, quelli della scuola primaria e per quelli della media è stato organizzato, alla piscina di Pianella, gestita dalla Uisp di Siena, un campo estivo con corso di nuoto e attività ludico-ricreative. Il campo si svolgerà dal 3 al 14 luglio dalle 9 alle 12,30, costo 80 euro. Il Chianti Basket Summer Camp è rivolto a bambini nati tra il 2009 e il 2017 e sarà nella palestra comunale dal 17 al 21 luglio, costo di 75 euro.

Andrea Ciappi