Centrale sul fiume Elsa. Tutti contro il progetto

E’ un grande ’no’ collettivo al ‘tubone’, quello che Colle ha pronunciato nell’assemblea convocata a Teatro del Popolo dal Coordinamento Salviamo l’Elsa: c’è il ’no’ delle istituzioni (rappresentate dal sindaco Donati e dall’assessore Bianchi), il ’no’ della politica (presenti esponenti di partito e i candidati sindaco Piero Pii e Riccardo Vannetti), i ’no’ dell’opinione pubblica (una sala affollatissima e più di mille firme raccolte in pochi giorni da una petizione che continua on line) e dell’associazionismo (16 le associazioni nel Coordinamento) e i ’no’ della cultura, dell’arte e della scienza (archeologia, architettura ed ecologia).

Proprio la scienza ha fornito dati che dimostrano l’insostenibilità ambientale del progetto, illustrati dal professor Claudio Leonzio, già docente di ecologia all’Università di Siena, citando uno studio dell’ateneo senese che ha verificato una forte discrepanza tra le portate teoriche del fiume presentate nel progetto e quelle reali rilevate dagli idrogeologi: la portata reale dell’Elsa ad ottobre 2023 era di 851 litri al secondo e a febbraio 2024 è di 964 litri, incapaci di sostenere un prelievo di acqua teorico di 1.300 litri al secondo e molto al disotto dei 2.730 e 2.720 litri, indicati dal progetto per lo stesso periodo. Numeri che danno corpo ai timori di disseccamento del fiume e all’ipotesi di una produzione di energia elettrica in quantità minima, da non giustificare lo sventramento di mezza città bassa e la manomissione delle antiche Gore. La conferenza e il confronto indiretto fra Piero Pii e Riccardo Vannetti hanno anche aperto un nuovo fronte polemico fra i due aspiranti sindaci di Colle. Vannetti ha parlato di "approvazione politica" del progetto, riferendosi – come afferma un commento alla conferenza – al 2019 e alla giunta Canocchi quando, in consiglio comunale, "parte di coloro che oggi si dichiarano contro il tubone, come la lista civica ’Su per Colle’ che appoggia Pii, prese decisioni contro l’interesse della città". "La procedura che ha portato Colle a rischiare di perdere la capacità di decidere le sorti dell’Elsa – ribatte Pii – è interamente dovuta a decisioni e atti presi in luoghi istituzionali diretti dal Pd: Provincia, Società Intesa e Regione".

Alessandro Vannetti