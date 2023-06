Centrale sul fiume Elsa Domani la sentenza

Domani è il giorno della verità. Di fatto il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma si esprimerà sul caso della centrale per la produzione di energia rinnovabile di Colle. La discussione si terrà davanti al Collegio, al termine della quale verrà scritta la sentenza, per la quale bisognerà attendere qualche ulteriore giorno o settimana per conoscerne l’esito e i contenuti. La burrascosa storia del ’tubone’ inizia con il "Progetto Valorizzazione Gore di Colle Val d’Elsa", dell’omonima società, nel 2019 quando, a maggio, la società lo deposita al Comune presentando uno studio di fattibilità e chiedendo il nullaosta per l’accesso e l’occupazione di aree comunali. Il progetto prevede l’utilizzo di acqua già derivata, per alimentare una centrale idroelettrica da realizzare in località La Ferriera, per poi reimmetterla nell’Elsa. Nel 2020 la Regione ha concesso al progetto Pvg l’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell’impianto, nonostante il parere contrario del Comune e l’opposizione di un comitato civico e di alcune associazioni ambientaliste. Nel 2021 il Comune ha formalizzato la sua contrarietà con un ricorso al Tar di Firenze chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione regionale, ricorso respinto dal Tar che ha ritenuto di non avere giurisdizione per decidere su una materia di competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il Comune ha, quindi, deciso di presentare ricorso in questa sede insieme ad alcuni proprietari delle aree interessate dagli scavi e a Italia Nostra. L’8 febbraio in udienza la Soprintendenza ha confermato la volontà di non prendere parte al giudizio. Domani la lunga vicenda potrebbe trovare l’esito finale.

