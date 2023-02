Centrale idroelettrica, caso in aula La sentenza arriverà il 28 giugno

Si è conclusa, in meno di 5 minuti, la terza udienza al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma sul caso del ‘tubone’ di Colle. Sembra anche essere certa, questa volta, la data della sentenza, il 28 giugno. Ad affermarlo è Luca Miris, legale rappresentante della società proponente il progetto. "Il calendario iniziale è saltato a causa dell’assenza del consigliere Caputo, che è stato sostituito dal consigliere Simeone – spiega Miris – Purtroppo la data ipotizzata è stata posticipata, probabilmente per il cambio di consigliere. Il giorno fissato è il 28 di giugno per la discussione davanti al Collegio, al termine della quale verrà scritta la sentenza, per il cui esito bisognerà attendere qualche ulteriore giorno". La sentenza porrà, così, la parola fine suquesta controversia. "Un eventuale ricorso in Cassazione non sarebbe ammissibile – continua Miris – contro la sentenza dello Tsap è possibile ricorrere solo in due ipotesi remote, per le quali, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni". Le posizioni sul ‘tubone’ rimangono, le stesse. "Nell’udienza di ieri, il Comune nelle proprie conclusioni ha chiesto l’annullamento del titolo autorizzativo – afferma Miris – mentre Regione e Pvg hanno richiesto il rigetto della domanda del Comune e la condanna alle spese di giustizia". Da parte di Pvg c’è soddisfazione su come sta proseguendo la vicenda. "Siamo veramente soddisfatti – commenta Miris – è vero che si sono aggiunti 3 mesi alla precedente data di chiusura del capitolo, ma sono tempi rapidissimi e più che ragionevoli per un giudizio di questa tipologia ed entità". Confermato anche il ‘dietrofront’ della Soprintendenza. "Come previsto – conclude – ha confermato la propria volontà di non prendere parte al giudizio. A differenza di quanto detto negli ultimi giorni, la mancata costituzione in giudizio della medesima è stata la naturale conseguenza del superamento, già nel mese di giugno 2021, degli elementi che erano stati alla base del parere negativo iniziale".

Lodovico Andreucci