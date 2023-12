Cento panettoni donati da Hans Raschad alle famiglie bisognose

Anche quest’anno, come tradizione, Hans Raschad, proprietario di Fonte Gaia e Il Biondo, ha festeggiato il Natale con una donazione di 100 panettoni alle famiglie senesi in difficoltà. "Un importante gesto di solidarietà – ha detto l’assessore Micaela Papi - che dimostra ancora una volta che il Natale che vogliamo festeggiare è nel segno di generosità e solidarietà". La Croce Rossa si è messa a disposizione per la distribuzione dei panettoni. "Il territorio è sempre stato generoso – dice Raschad -. Il Natale scalda i cuori, vogliamo far sentire ai senesi bisognosi che c’è chi pensa a loro".