"Cento pakistani e seimila residenti Abbadia ha toccato il suo limite"

Oltre cento immigrati in un paese che conta poco più di seimila abitanti. Ad Abbadia San Salvatore due alberghi sono al ’tutto esaurito’. Già in passato il sindaco Fabrizio Tondi ha chiesto "una distribuzione più equa dei richiedenti asilo. Abbiamo ospitato - ha detto il sindaco di Abbadia - i primi migranti diversi anni fa. Ci siamo impegnati per poterli, in qualche modo, integrare. Ci siamo dovuti arrendere per i problemi incontrati, anche di natura normativa. Recentemente ci sono stati assegnati circa 60 pakistani. Abbiamo invocato una riduzione dei numeri, destinarli, almeno in parte, in altre località. Non c’è stato nulla da fare. Nuovi arrivi? Abbiamo avuto assicurazione, dalle autorità, che ciò non avverrà".

Ma il ’meccanismo’ non consente di poter intervenire sulle assegnazioni. Gli immigrati vengono inviati dove ci sono strutture che possono ospitarli. E la ricerca viene fatta dalla cooperative, come "Chiaro di Luna" che gestisce, tra gli altri, tutti gli ospiti dei due alberghi di Abbadia. I Comuni, come ha detto il sindaco Tondi, non sanno nulla: né prima dell’arrivo, né dopo, né durante il soggiorno. "Siamo tenuti all’oscuro di tutto, com’è avvenuto con l’ultimo gruppo di pakistani". Oltre ai cento immigrati ad Abbadia ci sono tanti extracomunitari e ucraini, ospitati fin dall’inizio della guerra.

Massimo Cherubini