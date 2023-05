Cento concerti, oltre mille artisti L’estate Chigiana sarà di ’Parola’

Oltre cento concerti nei luoghi più suggestivi di Siena e delle terre senesi. Si aprirà il 6 luglio ‘Parola’, ovvero la nona edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy. Concerto inaugurale in Sant’Agostino con la viola solista di Tabea Zimmermann, il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini e l’Orchestra della Toscana diretti da Andrea Molino, per due capolavori di Luciano Berio, ‘Voci’ e ‘Coro’, di cui è in programma l’esecuzione di ben trenta composizioni per celebrare i vent’anni della sua scomparsa. Sei produzioni d’opera, sei concerti sinfonici, quattro orchestre coinvolte e nove prime esecuzioni.

Oltre mille artisti arriveranno a Siena nel corso dei due mesi di rassegna (che si concluderà il 2 settembre), per un evento che trasforma un momento di formazione artistica di altissimo profilo in uno spettacolo di richiamo internazionale. "Ci prepariamo ad aprire un festival imponente – afferma il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani – che ha come tema la ‘Parola’. Se l’anno scorso ‘From silence’ è stato un momento di grande crescita, su tutti gli aspetti, anche prodottivi e tecnologici, quest’anno sarà un festival di ulteriore consolidamento, uno dei più importanti dell’estate musicale internazionale".

Tanto che proprio in questi giorni la manifestazione proposta dall’accademia musicale senese ha ottenuto dal Ministero della Cultura il punteggio più alto, per la qualità artistica, tra i festival di concertistica di questo settore. "Proporremo anche un’esplorazione di territori musicali inusuali – afferma ancora Sani – come il mondo della musica africana di oggi, al quale dedicheremo un concerto e lo spettacolo di teatro musicale ‘Fiabe africane II’ per i più giovani, ma non solo". Grande curiosità per l’ Acousmonium, una straordinaria orchestra di sessanta altoparlanti proveniente da Parigi, con l’equipe di ricerca e produzione sulle tecnologie digitali per il suono del GRM, un progetto unico al mondo che sarà installato nella Chiesa di Sant’Agostino per realizzare tre concerti ‘acusmatici’ con le musiche di Luciano Berio.

E poi ancora il ritorno di Nicola Piovani con ‘Note a margine’, impreziosito dalle immagini di Milo Manara. Di nuovo, il Concerto per l’Italia in Piazza del Campo, quest’anno fissato per il 19 luglio, con Daniele Gatti a dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con il pianoforte solista Lilya Zilberstein, in un programma di capolavori tra Mozart e Cajkovskij. Un’estate di grande musica.

Riccardo Bruni