Cento case Erp da ristrutturare. Si attende l’ok

Lo stato di finanziamento Regionale di 33 alloggi Erp in Viale Bracci è stato oggetto di un’interrogazione in Consiglio del consigliere del gruppo Forza Italia, Udc, Nuovo Psi Lorenza Bondi. A rispondere, l’assessore a servizi sociali, famiglia e politiche della casa Micaela Papi (foto): "Stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto unico straordinariocon Siena Casa, per la manutenzione del patrimonio Erp. il lungo iter per la costruzione di 33 alloggi Erp in viale Bracci da parte della partecipata è stato avviato nel 2013 con un protocollo di intesa tra la società, il Comune e la Regione – ha detto Papi –. Il percorso è stato però interrotto nel 2021 a causa della non congruità dei costi del progetto con il nuovo prezzario regionale".

L’assessore ha aggiunto: "Non è parimenti andato a buon fine il tentativo di Siena Casa di stornare i fondi destinati alla realizzazione degli alloggi in viale Bracci, pari a circa 5 milioni di euro, di cui 1,9 milioni finanziati dalla Regione, destinandoli all’acquisto sul mercato di un immobile da adibire a Erp, a causa della dubbia fattibilità giuridica dell’operazione. Ora la situazione socioeconomica è molto mutata rispetto al 2013. Il Covid e la recente impennata dei prezzi delle materie prime e dei costi dell’energia incide in misura significativa sul tema del disagio abitativo che coinvolge, tra gli altri, nuclei familiari, sempre più in difficoltà". Papi ha poi aggiunto: "Il mutato contesto e la situazione emergenziale suggeriscono di trovare soluzioni alle problematiche abitative più immediate rispetto alla realizzazione ex novo di alloggi. Ho già avviato interlocuzioni in Regione per usare le risorse accantonate per l’edificazione del nuovo edificio in viale Bracci nella manutenzione dei circa cento alloggi del patrimonio Erp comunale non ancora ristrutturati".