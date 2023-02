Cento canti per Siena Iscrizioni aperte per l’omaggio a Dante

Sono aperte le iscrizioni gratuite per partecipare alla terza edizione di 100 Canti per Siena, lo spettacolo diffuso di cantrici e cantori che il 16 aprile torna in Piazza del Campo e in altri scorci del centro della città, leggeranno i 100 canti della Divina Commedia. Su tratta di un’emozionante performance corale a cui possono partecipare scuole, famiglie, persone da sole o in gruppo amanti di Dante e della sua Commedia. Per le iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.culter.it o scrivere a [email protected]