Censimento della popolazione e abitazioni 1.670 famiglie senesi nel ’campione’

Anche a Siena il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni’, realizzato da Istat per il 2023. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. Quest’anno il Comune di Siena è coinvolto solo nell’indagine ’da lista’, con un campione di 1.670 famiglie che hanno già ricevuto una lettera informativa, contenente le modalità per rispondere al questionario. Entro l’11 dicembre i cittadini possono partecipare spontaneamente collegandosi al link ed utilizzando i codici di accesso che trovano sulla lettera. Fino al 22 dicembre sarà, inoltre, possibile avvalersi dell’aiuto di un operatore comunale, disponibile presso l’ufficio comunale di Censimento in Casato di Sotto 23. Infine, dal 7 novembre al 22 dicembre, scenderanno in campo dieci rilevatori, che si recheranno nelle abitazioni delle famiglie che ancora non hanno risposto per effettuare l’intervista a domicilio. Il censimento ha l’obiettivo di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora in Italia, e confrontarle con quelle del passato e degli altri paesi. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici è fondamentale la collaborazione delle famiglie.