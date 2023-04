Cene, colazioni e aperitivi elettorali L’elettore si prende... per la gola

Cambiano le strategie elettorali. Nella campagna per le amministrative a Siena irrompe infatti l’enogastronomia. Più di un aspirante primo cittadino infatti ha deciso di prendere gli elettori... per la gola. A fare da apripista è stato il civico Massimo Castagnini, lanciando alla fine di marzo ’Brioscia e Cappuccino con Massimo’. In pratica tutti i giorni (a eccezione di domeniche e lunedì) il candidato sindaco si mette a disposizione dei cittadini per "una veloce piccola colazione" tra le 8,30 e le 8,50, previa prenotazione. "Il candidato desidera un confronto con ogni senese – spiegano dal comitato elettorale – per uno scambio di idee e anche accettare consigli".

Identico il principio che ha ispirato Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena. Lo scorso week-end è stata infatti lanciato ’Un caffè con Fabio Pacciani’, che dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 vedrà l’aspirante primo cittadino al Bar Il Palio in Piazza del Campo ogni fine settimana. "Pacciani sarà a disposizione per parlare, rispondere alle domande e consegnare il programma civico di governo per Siena – spiega il suo staff –. Un incontro informale aperto a tutti e pensato per allargare partecipazione e confronto".

Non è da meno il fondatore di VisMederi Emanuele Montomoli, che ha lanciato ogni venerdì dalle 19 nella sede elettorale di Piazza del Campo ’AperiTonyc’, giocando sul suo nome. Il claim ormai è noto a tutti, anche perché si tratta di aperitivi a tema. Dalla serata a base di Gin Tonic a quella in cui il piatto principale erano i rigatoni, trasformati per l’occasione in ’RigaTonic’, gastronomia e musica fanno proseliti soprattutto tra i più giovani. C’è però chi resta affezionato ai dolci della tradizione senese, cucinati dall’ex segretario Pd Simone Vigni per l’apertura della sede elettorale in Calzoleria della candidata Anna Ferretti (centrosinistra) e chi invece preferisce pranzi e cene organizzati da Nicoletta Fabio (centrodestra) per la visita dei vari ’big’ nazionali. Insomma, in attesa del voto, ci sarà un menù per tutti i gusti.

