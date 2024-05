Cena a Monteriggioni. Ospiti Nardella e Giani

Un evento dedicato all’amministrazione pubblica del territorio di Monteriggioni, venerdì alle 20 al Circolo Sparb delle Badesse. Una conviviale con Dario Nardella, candidato Pd alle Europee, Eugenio Giani, presidente della Regione, e Andrea Frosini, candidato sindaco di Monteriggioni. Previsti brevi intervalli durante la cena per trattare del governo locale, ma anche regionale, con uno sguardo al sistema nazionale ed europeo. "Sono particolarmente felice di questa iniziativa con Dario Nardella e Eugenio Giani– afferma Frosini – in un momento che sarà arricchito da riflessioni sull’amministrazione della ‘cosa pubblica’ in una prospettiva non solo locale, ma anche sovranazionale. Parlare di amministrazione della ‘cosa pubblica’, spirito di servizio, territori e comunità per alcuni potrebbe essere ‘fuori moda’. Per noi è invece fondamentale e necessario per guardare al futuro di Monteriggioni". Una cena che offrirà, quindi, secondo gli organizzatori, "un’opportunità per fare un quadro sul contesto territoriale, partendo dalle idee che emergono dal programma elettorale del centrosinistra di Monteriggioni".