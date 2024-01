Celle sul Rigo Tornano a splendere dipinti e tele della chiesa

Presentato ieri presso la chiesa di San Paolo Converso di Celle sul Rigo, frazione di San Casciano, il restauro di alcuni dipinti murali raffiguranti "I misteri del Rosario" nell’altare dedicato alla Vergine Maria, e due tele raffiguranti la prima "Lo sposalizio tra Maria e Giuseppe" e la seconda "La Presentazione di Gesù al Tempio". Il lavoro è stato curato da Roberta Sugaroni e Lucia Chietti.

Erano presenti il cardinale Augusto Paolo Lojudice, don Antonio Canestri, vicario generale e delegato diocesano per i Beni Culturali e parroco di Celle sul Rigo, Agnese Carletti, sindaco di San Casciano e Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps. Il restauro è stato finanziato grazie al progetto "Let’s art" della Fondazione Monte dei Paschi con il contributo della Banca Tema, del Bcc Fiorentino e dell’associazione "Amici di don Cilio". Il contributo rientra nella prima edizione (2021) della misura ’Let’s Art!’. A seguito della campagna di raccolta fondi, l’Ente beneficiario, ovvero la Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza grazie alla Banca del posto e ad una donazione privata. La Fondazione Mps ha dunque raddoppiato l’importo raccolto. "Un grazie speciale a quanti ci hanno sostenuto in questo restauro – ha detto il card. Augusto Paolo Lojudice – perché in questo modo non solo preserviamo opere d’arte, ma conserviamo anche la memoria storica e religiosa delle nostre comunità. Da soli non possiamo fare tutto". "Con il percorso promosso da Let’s Art! - spiega il presidente della Fondazione Mps Rossi – abbiamo sostenuto e facilitato l’incontro fra due evidenze del nostro tempo: da un lato lo sviluppo e la pervasività sempre più crescenti dei nuovi strumenti digitali e dall’altro la necessità di valorizzare e conservare il patrimonio artistico-culturale ereditato da chi ci ha preceduto".