Celle sul Rigo, il trionfo dei pici La sagra da venerdì a domenica

Ogni anno a Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni, tutte le persone, in prevalenza donne, ma anche uomini, bambini e bambine, si ritrovano per ’appiciare’, ovvero realizzare i pici rigorosamente a mano. I pici sono una sorta di laccio, un cordone di acqua e farina, che lega tutta la comunità di Celle sul Rigo in questo appuntamento arrivato alla 52^ edizione. Da venerdì 26 a domenica 28 torna la ’Sagra dei Pici di Celli’ che nell’ultima edizione, prima della pandemia, ha servito ben seimila piatti di pici. "La macchina del volontariato si è riattivata e per questa edizione della sagra si è tornati a preparare migliaia di porzioni di pici – afferma Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni –. Sono orgogliosa che la Società Filarmonica abbia nuovamente messo a punto la sua organizzazione impeccabile per accogliere migliaia di buongustai".