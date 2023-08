Celle ha una nuova ambulanza "Sempre vicini alla popolazione"

Un’ambulanza di ultima generazione quella inaugurata presso la sede della Confraternita di Misericordia di Celle sul Rigo, per un costo di 120mila euro di cui ben 57mila frutto di donazioni di cittadini e associazioni. Il presidente della Misericordia, Don Piero Barbieri, si è detto felice per questo ennesimo, importante traguardo. "Non è scontato – ha detto - soprattutto in questo momento di riforma del sistema sanitario e di crisi del volontariato. E’ chiara la volontà incondizionata della nostra associazione di stare sempre al fianco dei pazienti e delle persone in difficoltà di questo territorio, ricambiando così il grande affetto e la sensibilità dimostrati anche in questa occasione". La Misericordia di Celle sul Rigo, nata nel 1897, conta quattro ambulanze, quattro mezzi attrezzati per i disabili e un pickup per gli interventi di protezione civile, ha infatti un ruolo fondamentale per l’intera comunità, composta per la gran parte da pensionati, spesso soli. Basti pensare ai servizi più banali come il ritiro dei farmaci, accompagnare i pazienti che devono sottoporsi a dialisi o a chemioterapia o semplicemente a visite mediche. I dipendenti della Misericordia sono sei mentre i volontari quaranta che svolgono soprattutto trasporti ordinari. La Misericordia ha anche una convenzione con la Asl per i primi interventi del 118, situazione difficile per la mancanza di medici e per la distanza dagli ospedali. Per la sindaca Carletti "questo è un risultato molto importante che permetterà alla nostra Misericordia di continuare a garantire il servizio fondamentale che svolge per tutti noi e di essere all’altezza dei cambiamenti che con la riforma di emergenza urgenza potremmo essere chiamati ad affrontare e che stiamo gestendo cercando di mantenere più servizi possibili nel territorio, in un contesto non semplice". Il taglio del nastro per mano di Don Piero Barbieri, della sindaca Carletti, della coordinatrice Veronica Bisacchi, del vicepresidente del Siena Soccorso Alessandro Fusi e del vicario generale presso le diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza ha visto l’abbraccio di tutta la cittadinanza. Per la cronaca, nel 2022 sono stati 233.529 i chilometri percorsi di cui 92471 con ambulanze, 414 emergenze e 1824 viaggi.

Federica Damiani