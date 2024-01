Celebrazioni per San Sebastiano. La cerimonia a Rocca d’Orcia

Con qualche giorno di anticipo rispetto alla data canonica del 20 gennaio, sabato 13 alle 17,30 la storica ’Compagnia laicale di San Bastiano’, fondata 461 anni or sono, celebrerà il suo patrono San Sebastiano con una messa celebrata da don Aldo Lettieri, già parroco di Castiglione e Rocca d’Orcia. La cerimonia si terrà nella chiesa omonima di Rocca d’Orcia, resa disponibile dall’attuale proprietà (Podere Forte) e sarà l’occasione per ricordare confratelli e consorelle defunti della Compagnia, con il saluto del reggente Matteo Guidotti che, insieme a un rinnovato gruppo di persone, intende far vivere questa istituzione, basata sul volontariato e anima alcune celebrazioni religiose nel corso dell’anno. Al termine non mancherà un brindisi beneagurante con vin brulè.

Dan. Pal.