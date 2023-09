Celebrando i 100 anni della Società Elefante, 14 settembre a Siena

· CIVETTA

- Il Consiglio generale è convocato il 14 settembre alle 21.30, presso la sala Sabatino Mori: lettura ed approvazione verbale seduta precedente, comunicazioni capitano, designazione membri commissione elettorale per l’elezione del Seggio, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Consiglio Direttivo della Società Cecco Angiolieri

· DRAGO

- Oggi 12 alle 21.30 assemblea generale.

· GIRAFFA

– Venerdì 15 e sabato 16 settembre, torna con la sua quarta edizione, ‘Birriamo in Provenzano". Vi aspettiamo dalle 19:30 con streetfood, degustazione di birre artigianali e buona musica, in Pizza Provenzano. Venerdì 15 musica con Le Scimmie e sabato 16 musica con gli 80 Febbre! Per info contattare [email protected] o chiamare il 338 1294639

· ISTRICE

- Si informano tutti gli istriciaioli che giovedì 14 settembre alle ore 21 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione avrà luogo l’assemblea Generale Ordinaria nei locali del Circolo “Il Leone” per discutere il seguente Ordine del Giorno: comunicazioni On.do Priore, lavori lastrico solare Circolo Il Leone, verifica biennale del mandato del Capitano, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento, varie ed eventuali.

· LEOCORNO

- Venerdì 15 alle 21.30 l’assemblea generale del popolo. Odg: lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea, comunicazioni priore, comunicazioni presidente di Società, relazione Masgalano 2023, nomina della nuova Commissione Elettorale per il rinnovo degli Organi Costituzionali della Contrada e della Società il Cavallino per il 20242025

· LUPA

- Giovedì 14 settembre alle 21.30 in seconda convocazione assemblea generale con il seguente ordine del giorno: comunicazioni del priore, relazione morale e finanziaria Palii 2023, varie ed eventuali

· ONDA

- "Diavoli e fiori". È questo il titolo dello spettacolo teatrale per bambini e Piccoli Delfini in programma sabato 16 settembre alle ore 18.30 nei locali della Società Giovanni Dupré della Contrada Capitana dell’Onda. Lo spettacolo, presentato da Michele Polo, rientra nel cartellone della Rassegna "L’estate dei burattini in Contrada" del Teatro di figura del Comune di Siena, con la direzione artistica di Italo Pecoretti. Dopo lo spettacolo, a seguire nei Giardini, Giropizza con Cica & Co. in cucina. Per info e prenotazioni contattare Chiara Fineschi, Beatrice Castagnini oppure utilizzare OndApp.

- Sabato 23 settembre sotto il Tartarugone in piazza del Mercato torna il pranzo coi nonni. Il pranzo è aperto ai soli Ondaioli Over 70 e sarà gratuito. Sarà possibile iscriversi tramite APP e numero di telefono (Giulio Faraoni; Rossella Marraccini; Francesca Orazioli). Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone. Le adesioni andranno presentate entro e non oltre mercoledì 13 settembre.

· TORRE

- Il 14 settembre iniziano le celebrazioni dei 100 anni della Società Elefante. Alle 18.30 ci sarà la presentazione del volume "ELEFANTE CENTO. Un secolo di storie in Società". A seguire aperitivo con buffet offerto dalla Società.