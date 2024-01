Celebra l'Epifania: Tradizionale Cena della Befana e Visite Guidate

· AQUILA

– Oggi tradizionale Cena della Befana. Celebriamo insieme l’Epifania! In cucina brigata d’eccezione guidata da Giuliana, Paola e Sonia.

· LEOCORNO

– Oggi alle 17 è previsto il ritrovo di tutti i piccoli lecaioli nei locali della società per aspettare insieme la Befana. Seguirà una cena alle 20,30, dopo la quale si terrà la tombola.

· ONDA

– Giovedì 11 gennaio si svolgerà l’evento dal titolo ‘L’Onda Canta – una serata di canti in Malborghetto’, nei locali della società. Oltre a cantare, sarà possibile cenare segnandosi, entro martedì 9 gennaio, tramite l’App oppure contattando telefonicamente Alessandro Brizzi o Giulio Faraoni.

– Mercoledì 17 gennaio torna il tradizionale appuntamento con la benedizione della stalla alle 19 circa e a seguire cena in società Giovanni Dupré. È possibile prenotarsi su OndAPP.

– Sabato 20 gennaio alle 15,30 visita guidata, con Leonardo Scelfo, alla mostra ‘Dario Neri / Mario Luzi. Il Paesaggio stato d’animo’, allestita a Siena nei Magazzini del Sale. Il ritrovo è alle 15,20 nel Cortile del Podestà e l’ingresso è gratuito. La visita è aperta ad un numero massimo di quindici partecipanti. È possibile prenotarsi su OndApp, mentre per qualsiasi ulteriore informazione contattare Massimo Pianigiani.

· PANTERA

– Martedì 9 gennaio torna l’Assaggeria. Menù: Pasta e fagioli,Filetto di maiale alla birra con spinaci, Dolce. In cucina Eugenio e Alessandro Gonnelli. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Fino a oggi dalle 16,30 alle 18,30 sarà possibile per tutta la cittadinanza visitare il meraviglioso presepe allestito nell’oratorio di San Sebastiano dagli artigiani selvaioli.

– Oggi Befana per i piccoli selvaioli dalle 16, a seguire Cenino.

– Mercoledì 10 gennaio alle 21.30 assemblea generale nell’Oratorio di San Sebastiano.

– Venerdì 12 gennaio Aperò in Rummeria.

– Sabato 13 gennaio cena con l’alleata contrada della Chiocciola.

– Venerdì 26 gennaio: Aperò/Apreski.

– Sabato 27 gennaio cena con l’alleata Contrada della Tartuca.

· TARTUCA

– Elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo della contrada e del Consiglio direttivo della società per il biennio 2024-25. Le votazioni avranno luogo nel museo della contrada in via Tommaso Pendola 19 oggi e domani con il seguente orario: oggi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. Domani dalle 10,30 alle 12,30.

· TORRE

– Martedì 9 alle 19,15 il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidataalla Mostra ‘Siena Accesa di luci risplende’ nei locali museali. Alle 20,30 cenino in società.

– Mercoledì 17 alle 18 il gruppo Piccoli organizza la visita dedicata ai bambini alla Mostra ‘Siena accesa di luci risplende’. Alle 20,30 Cena della Stalla.

– Sabato 20 alle 20,30 cenino interamente organizzato e preparato dal Gruppo Giovani aperto a tutti.

· VALDIMONTONE

– Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo della contrada biennio 2024/2025 e del Consiglio del Gruppo donatori di sangue B.Borghi biennio 2024/2025. Venerdì 12 dalle 21 alle 24, sabato 13 dalle 18 alle 24 e domenica 14 dalle 9 alle 12 nella sede museale.