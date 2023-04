Cedimento stradale Traffico più pesante

Cede una porzione di ciglio sulla strada comunale che unisce, nel territorio di Poggibonsi, la frazione principale Staggia Senese verso la località Lecchi. Mobilità più complicata in questi giorni per i veicoli in transito: serve una maggiore dose di attenzione a chi percorre un tracciato che deve quindi tornare alla normale configurazione dopo aver conosciuto questo problema. Un quadro, da tenere in considerazione, che forse è in parte dovuto anche alla crescita del numero dei mezzi in transito nella zona, alla luce della chiusura del ponte sulla regionale 2 Cassia all’altezza di Bellavista: ormai diciannove mesi sono trascorsi dalla decisione dello stop alla circolazione dei veicoli in quel preciso punto per ragioni di sicurezza, mentre alla scorsa estate risale la demolizione dell’infrastruttura, in attesa del completamento dell’iter burocratico per la realizzazione del nuovo ponte. Una grande opera che dovrà "ricucire" l’itinerario Staggia-Bellavista-Poggibonsi lungo la strada consolare. Sul tragitto secondario Staggia Senese-Lecchi, utilizzato da diversi automobilisti come "percorso alternativo" da e per Poggibonsi, è stato adesso sistemato un semaforo provvisorio per regolamentare il traffico e permettere a tutti i mezzi di viaggiare senza andare incontro a particolari rischi dovuti all’inedito scenario. Il nastro dai colori bianco e rosso, collocato con l’intento di delimitare la superficie interessata dal cedimento del ciglio, segnala inoltre la situazione di temporaneo pericolo e allo stesso tempo invita i conducenti a procedere con la necessaria prudenza per evitare ulteriori disagi, durante la marcia Paolo Bartalini