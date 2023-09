C’è un’altra fantina ’Diavola’ Si chiama Sofia

Una donna. Si chiama Sofia Giomarelli. Come soprannome di ’battaglia’ ne ha scelto uno importante, Diavola. Sì, proprio come Rosanna Bonelli, 89 anni appena compiuti, ad oggi l’unica donna nel Palio moderno ad aver corso in Piazza il 16 agosto 1957 con il giubbetto dell’Aquila su Percina. Anche se lei, in realtà, ha sempre preferito farsi chiamare Rompicollo.

Sofia Giomarelli ieri ha vinto il palio dei somari a Montepulciano stazione, per la contrada Maestà del Ponte, giunto alla 40esima edizione. "La prima donna a conquistarlo", annuncia il sindaco poliziano Michele Angiolini. Dunque un’altra Diavola anche se palcoscenico, tradizione e ore di volo non sono paragonabili. Rileva invece che le donne si stanno facendo sempre più spazio anche in settori prima riservati agli uomini.

Laura Valdesi