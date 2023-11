C’è l’ultimo sì alla sostituzione di 66 piante

È arrivato anche l’ultimo parere favorevole: il taglio degli alberi in strada Massetana si farà in tempi ristretti e potrà così essere ripristinata la carreggiata da mesi a senso unico alternato, a causa dei danneggiamenti provocati proprio dalle radici dei pini. L’ultimo sì è arrivato dall’Unione dei Comuni della Val di Merse, che ha una parte di competenza per un vincolo idrogeologico. Dopo questo passaggio, il Comune è potuto andare avanti con il completamento della procedura amministrativa e burocratica, dall’accensione del mutuo alla Cassa depositi e prestiti alla definizione degli ultimi passaggi progettuali.

Nella strada che sale verso porta San Marco saranno abbattute e sostituite 66 piante: 43 pini marittimi e 23 acace, per una spesa complessiva di circa 670mila euro. In passato si era intervenuti su analogo problema ’grattando’ le radici e provvedendo a risistemare l’asfalto. Ma ora quel sistema non è più adottato per motivi di sicurezza e in ogni caso non è risolutivo del problema. Si è così deciso di procedere alla sostituzione dopo aver valutato la "incompatibilità delle essenze di pino a vegetare bene in ambienti fortemente urbanizzati" e il "peggioramento dello stato di salute delle piante con aumento della propensione al cedimento già verificatasi durante fenomeni meteorologici importanti". Da qui la scelta della sostituzione integrale del filare di piante,