C’è la ’Notte Gialla’ Cambia la viabilità

Il colore della notte allontana le auto dal centro di Colle. In occasione della ‘Notte Gialla’, dalle 10 di domani fino alle 2 di domenica saranno in vigore il divieto di transito e di sosta nella piazze Arnolfo, Scala e Sant’Agostino e nelle vie Cennini, Usimbardi, Roma (fino a via Verdi), Oberdan (non tra le vie Verdi e Roma), Fossi, Mazzini, Garibaldi e Spugna (tra le vie Bilenchi e Botroni).