C’è la fibra ultraveloce. Radicondoli va di corsa

La fibra ultraveloce ora a Radicondoli copre tutte le zone abitate. Non solo, ma anche l’opera del teleriscaldamento continua ad avanzare. "Con i lotti 2.2 e 2.1 del teleriscaldamento geotermico – afferma il sindaco Francesco Guarguaglini – sono andati avanti anche gli interventi di posa della fibra ottica. Siamo arrivati tra i primi piccoli borghi ad avere un servizio di questo tipo senza lavori sulle strade. Terrecablate ha capito che qui non servivano scavi, vista la presenza del teleriscaldamento. Vorrei ringraziare la società e l’amministratore unico Marco Turillazzi e grazie anche alla lungimiranza delle precedenti amministrazioni". La fibra integra il progetto WivoaRadicondoli e interviene per togliere i fili in facciata nei palazzi. I lavori del teleriscaldamento geotermico quindi non portano solo una forma di riscaldamento efficace ed efficiente nelle abitazioni e aziende, ma anche altri benefici. Esempi sono la regimazione acque, l’adeguamento dell’illuminazione pubblica, asfaltature, impianti idrici, fognature e la fibra. Questi sono alcuni dei risultati di questa grande opera che interessa ora anche il centro storico di Belforte. "Chi vive in questo territorio ha le stesse opportunità in termini di velocità e fibra rispetto a chi vive e lavora a Milano o Londra – aggiunge Guarguaglini – Così si ampliano ulteriormente le opportunità di WivoaRadicondoli e si rende ancora più forte e concreta la possibilità di vivere qui e lavorare da qui. Alla Regione faccio una proposta: usare una nuova unità di misura per calcolare il benessere, che comprenda la popolazione e i valori economici, sociali, morali". C’è anche un nuovo bando per chi si vuole allacciare al teleriscaldamento, ma ha bisogno di un finanziamento bancario.

Lodovico Andreucci