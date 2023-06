C’è il ‘Montemaggio Festival Resistente’

Torna in Valdelsa il ‘Montemaggio Festival Resistente’ edizione 2023. Dal 9 all’11 giugno a cura della locale Associazione Nazionale Partigiani d’Italia con il patrocinio e contributo dei comuni di Poggibonsi, Colle e Monteriggioni. Apertura venerdì 9 al Sonar di Colle con alle 18 "Swap Party" dell’associazione LaGorà. Si può portare tutto ciò che non si usa (vestiti, libri e oggettistica varia) e prendere in cambio quello che si vuole, senza limiti di quantità o valore. Alle 18,30 presentazione del libro "Guerra alla guerra" di Matteo Pucciarelli. Alle 20 cena e Alessio Niccolini Dj set e alle 22 "Fridays for Music", concerto a firma di Fridays for Future Siena. Sabato 10 e domenica 11 si prosegue a Casa Giubileo, sul Montenaggio a Monteriggioni con un pieno d’iniziative. Fabrizio Calabrese