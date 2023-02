Il Carnevale impazza e allontana tutti i mezzi a motore al centro storico di San Gimignano. Nei giorni 12, 19 e 26 febbraio, in occasione delle sfilate dei carri allegorici, la polizia municipale della città turrita ha disposto il divieto assoluto di circolazione e sosta dalle 14 alle 19.30 nelle vie San Giovanni e San Matteo e nelle piazze della Cisterna, del Duomo e delle Erbe. I divieti saranno in vigore anche per i veicoli normalmente autorizzati, compresi quelli al servizio di persone disabili.