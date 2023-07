C’è ’Calici nel Borgo’ Brindisi con l’eccellenza

La festa del vino è qui. A Vertine, nel comune di Gaiole in Chianti, appuntamento oggi alle 18 con la seconda edizione di ’Calici nel Borgo’. Ci sarà la possibilità di degustare trenta vini Docg e Igt prodotti nel territorio comunale. "Calici nel Borgo è un’ottima occasione per scoprire la bellezza del Borgo Medievale di Vertine – afferma Francesco Verzuri, assessore comunale al Turismo, Sviluppo e Stile di Vita del comune di Gaiole – degustando le etichette pregiate di oltre trenta aziende vitivinicole, in uno scenario che è la perfetta sintesi della bellezza del Chianti. Senza dubbio questo evento rappresenta una vetrina importante per il nostro prodotto principe. E insieme al vino non mancheranno le specialità gastronomiche con Food Truck gourmet. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori e alle aziende che hanno aderito. Ci aspettiamo una bella partecipazione di visitatori e di residenti". L’iniziativa è organizzato dall’associazione Viticoltori di Gaiole (Avg) con il patrocinio del Comune. Prenotazioni su whatsapp: 3404926966 (solo messaggi) oppure inviando una mail a [email protected] Sarà possibile acquistare l’ingresso anche il giorno stesso dell’evento, sul posto.