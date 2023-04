C’è ’AperiTony’ Montomoli brinda in Piazza

Grande successo in Piazza del campo per ’AperiTony’, evento organizzato dal candidato sindaco Emanuele Montomoli nella sede del suo comitato elettorale e destinato a diventare un appuntamento settimanale con i cittadini di Siena. "Siamo pronti a rivoluzionare la nostra città, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto!", è lo slogan scelto per il brindisi con l’aspirante primo cittadino, che annuncia: "L’aperitivo con elettori e simpatizzanti sarà un appuntamento fisso del venerdì sera. Sotto Pasqua intendiamo organizzare qualcosa con le uova di cioccolata, ma sarà una sorpresa". E ancora: "’AperiTony’ vuole essere un momento di aggregazione – ha evidenziato il fondatore di VisMederi – per trasformare la nostra sede in un punto di riferimento, dove i cittadini possono rivolgersi. Quasi ogni sera è infatti possibile trovarvi un rappresentante di lista con cui parlare e confrontarsi".

Soddisfatto per avere ultimato la raccolta delle firme e aver già chiuso la sua lista, Montomoli sta continuando in questi giorni la campagna elettorale, partecipando a una serie di incontri. Uno degli ultimi è stato da lui organizzato proprio nella sede di VisMederi, dove ha riunito i rappresentanti delle categorie produttive e i sindacati per stimolare un confronto sulla crisi di PayCare: "La crisi aziendale dovrebbe rappresentare un impegno morale per la città – ha ribadito il candidato civico –: ci sono infatti cinquanta famiglie che hanno un futuro ancora incerto. E’ quindi necessario trovare sul territorio una soluzione alla vertenza". Tra un brindisi e una tartina, tanti i sostenitori di Montomoli presenti all’aperitivo: volti noti e new entry, pronti a dare il proprio contributo a una sfida elettorale ormai nel vivo.