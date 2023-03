Cda del Monte, compensi inadeguati La lettera all’azionista di maggioranza

Il cda uscente di Banca Mps, guidato dalla presidente Patrizia Grieco, ritiene inadeguata l’attuale remunerazione dell’organo di governo della banca. E lo mette nero su bianco, nelle carte predisposte per l’assemblea del 20 aprile. Nel documento ‘Orientamenti del cda agli azionisti su dimensione e composizione del nuovo cda’ si legge da un lato una sorta di ‘autocandidatura’ per una riconferma nel nuovo consiglio che avverrà sulla base delle liste, con il Tesoro che indicherà la maggior parte dei membri. Il cda uscente "auspica che per garantire stabilità e continuità d’azione a in questa fase particolare della vita della Banca, sia valutata la conferma di una parte degli attuali componenti sulla base del contributo attivo fornito". La presidente Patrizia Grieco ha già fatto sapere al Tesoro di non essere disponibile per un nuovo mandato. Nel documento c’è la valutazione di "inadeguatezza" per gli emolumenti pagati dalla banca dopo la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi. La presidente incassa 110 mila euro lordi l’anno, i consiglieri 65mila. "L’attuale remunerazione prevista per l’incarico risulta inadeguata - si legge - in considerazione dell’elevatissimo impegno di tempo richiesto e del raffronto con altre istituzioni comparabili, e non contribuisce a favorire l’attrattività della Banca per le migliori professionalità".