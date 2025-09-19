Sorpresa Anda e Bola: “Metà della proprietà a un noto uomo d’affari”

Montalcino, 19 settembre 2025 – “Possiedo solo metà del cavallo e il mio amico Westerman di Siena ha l’altra”, svela Marcel van Poecke. “Quando l’ho comprato – aggiunge l’imprenditore intervistato da Montalcinonews.com – non sapevo che avrebbe vinto. Sono fortunato”. Il cavallo non è uno qualsiasi ma Anda e Bola, il barbero vittorioso dell’Assunta nel Valdimontone, montato da Gingillo. Uno dei gioielli della scuderia di Massimo Milani. E Marcel van Poeck non è un imprenditore qualunque. Ma il fondatore e chairman di ’AtlasInvest’ con più di 25 anni di esperienza attiva nel settore energetico. Nel 2017, rapito dalla bellezza della Toscana, ha acquisito l’azienda del Brunello ’Poggio Antico’, fondata nel 1976 dall’unione di tre poderi storici. Un’altitudine media di 550 metri dove vengono coltivati 37 ettari di vigneti. Proprio qui è arrivato in un van, insieme a Milani, Anda e Bola. Una ’gita’ per farsi ammirare e coccolare dal comproprietario, van Poecke appunto. “Quello che è fantastico del Palio è che in qualsiasi parte del mondo tu vada le persone lo conoscono. Lo dice uno che per lavoro ha viaggiato molto ed è stato ovunque. Ed è incredibile perché – spiega sempre a Montalcinonews.com – è una corsa molto breve, questo dice quanto sia importante la tradizione e attrattiva per le persone. Toscana è eccellenza, Montalcino è eccellenza, Siena è eccellenza. E questa combinazione tra vino di prima qualità e cavalli vincenti trovo che sia unica”.

“Sì, tutto vero, Anda e Bola è di due proprietari”, spiega da Londra Theodore Westerman. Il portabandiera della famiglia inglese che, innamorata della Festa, ha ormai trasformato Siena nella sua seconda casa, dopo i successi di Violenta da Clodia e adesso di Anda e Bola. “Il barbero è in società con lui ma già da aprile, ben prima che vincesse. Una decisione presa quando Gavino Sanna mi chiese se lo volevo. Perché non coinvolgere van Poecke e la sua famiglia, ci siamo detti. Io sono, per così dire, un po’ il direttore delle corse, seguo tutta l’attività. E ti dirò, sono anche un pizzico geloso del fatto (sorride, scherzando, ndr) che Marcel abbia fatto uno su uno. Primo Palio corso, subito vinto. Gli ho spiegato, però, che non potrà essere sempre così per tante ragioni. Bisogna accettare quando i capitani non danno opportunità di gloria”, racconta Westerman. Svelando che l’amico imprenditore e fondatore di AtlasInvest, in realtà, “condivide ora al 50% anche la proprietà di un altro cavallo che ha corso il Palio, Zentiles ( 17 agosto 2024 nel Leocorno, ndr) mentre Bonitas è sua al 100%”. Il direttore delle corse della società aggiunge un retroscena: “A luglio era a Siena ad assistere al Palio, un po’ dispiaciuto perché il cavallo non aveva corso. Ad agosto non ha potuto essere in Piazza, l’ha guardato da New York”. Sottolineando l’intenzione di condividere momenti speciali come il trionfo sul tufo “con i nostri amici inglesi. I cavalli sono tutti belli ma l’amore per loro dei popoli delle Contrade fa la differenza, è speciale”.

Non si sbilancia invece sul futuro acquisto di altri cavalli in società con quello che definisce “un businessman straordinario”, invitando però a guardare la prossima rassegna dei puledri “dove ci sarà un nostro prodotto, Londra Chiama mentre il prossimo anno toccherà a Machiavellico. Anche i nomi sono importanti”, sottolinea Westerman.