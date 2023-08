Cavalli iscritti alla previsita Capitani oggi in Comune

Palio dell’Assunta, s’inizia con il primo atto. Oggi il Comune diffonderà l’elenco dei cavalli iscritti alla previsite al Ceppo che iniziano domenica 6 agosto e terminano il giorno seguente. Non ci dovrebbero essere grosse sorprese, stando ai rumors che vengono da proprietari e scuderie. Sarà invece interessante capire se i capitani proporranno di escludere dalla lista alcuni mezzosangue perché non ritenuti utili per l’Assunta. Il potere consultivo che, come noto, spetta loro per Regolamento, fermo restando che i veterinari possono accogliere o meno le richieste dei dirigenti. La riunione si svolgerà alle 18 in Comune per cui l’elenco dei cavalli potrebbe essere reso noto probabilmente intorno alle 19.

Difficile fare previsioni sui numeri. Tuttavia, andando d’esperienza, qualche mezzosangue di solito ad agosto fisiologicamente esce di scena, o per ingaggi extra Siena oppure perché non ha convinto proprietario e allenatore. O semplicemente per piccoli infortuni che facendo attività ci possono stare. Di conseguenza, visto che a luglio è stato sufficiente un giorno e mezzo di visite per liquidare la pratica del Ceppo, potrebbe essere così anche ad agosto. Con gli accertamenti conclusi già nella tarda mattinata di lunedì 7 agosto. Se sarà seguito l’iter di Provenzano l’elenco degli ammessi direttamente alla Tratta e di chi invece farà le prove all’alba l’11 e il 12 agosto uscirà il giorno della presentazione del Drappellone, il 10.

Fin qui la macchina organizzativa, poi ci sono le strategie per il lotto che parlano di un gruppo più livellato senza grosse punte.

La.Valde.