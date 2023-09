’Cavalli in libertà’ tra mostra al Santa Maria e Palio dei Go Kart

Mercoledì alle 12 in sala Maccherini di palazzo Berlinghieri si terrà la presentazione della rassegna ’Cavalli in libertà’, che racchiude al suo interno una serie di eventi uniti nel segno della solidarietà e della passione per i cavalli nati in collaborazione con Lilt Siena (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Tra questi la mostra ’Cavali d’autore’ che sarà inaugurata al Santa Maria il 6 ottobre, la rassegna dei cavalli Anglo Arabi in Fortezza il 21 e 22 ottobre e il ’Palio dei Go Kart’, a Casetta il 28 e 29 ottobre. Le varie manifestazioni saranno collegate da un evento il 14 ottobre al Teatro dei Rinnovati.