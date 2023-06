Cavalli, i desideri dei capitani Pronti a chiedere di rivedere qualche esperto galoppare all’alba

di Laura Valdesi

SIENA

Palio, è ancora un rebus il lotto dei cavalli. Fra capitani favorevoli a mettere dentro anche solo Violenta da Clodia, se Tale e quale non ci fosse, e altri invece convinti della formula ’o tutti e due oppure nessuno dei due’. E si livella. Una questione che in questi giorni sembra tutt’altro che risolta. E, forse, lo sarà all’ultimo momento. Oggi tuttavia c’è un passaggio fondamentale sul tema cavalli: alle 11 i capitani vanno in Comune per incontrare dal sindaco i veterinari che illustreranno loro le caratteristiche dei promossi. In questa sede i dirigenti potranno chiedere di non mandare alla Tratta dei nomi ma, soprattutto, di rivederne altri la notte. Fra questi anche Tale e quale, ecco i rumors. C’è chi vuole osservare galoppare con il serio impegno sul tufo all’alba Remorex, chi pensa di ridare un’occhiata ad Arestetulesu. Vedremo se le eventuali istanze dei dirigenti saranno accolte dai veterinari che, comunque, anche dopo le previsite al Ceppo avevano al riguardo confermato la disponibilità alla collaborazione. Tale e quale intanto, per la cronaca, è stato visto a galoppare a Vescona da Bastiano.

Una cosa è certa: c’è davvero l’imbarazzo della scelta per il lotto. Sulla carta, se tutti i più chiacchierati venissero presi, quasi non ci sarebbe necessità di debuttanti. Oltre alle due punte, Violenta da Clodia con Tale e quale, ci sono Zio Frac e Viso d’angelo, Ungaros e Una per tutti, Reo confesso, il biondo Remorex, Arestetulesu e magari Astoriux. Dieci precisi. Potrebbe entrare Vitzichesu, a l posto di uno di questi, a seconda di quello che succederà domani e soprattutto alla Tratta. Fra i nomi nuovi che circolano nelle agendine Abbasantesa, Ares Elce e Veranu, magari Unamore. Altri gradiscono di più Anda e bola. Non è tanto la rosa che preoccupa, quanto la scelta sulle punte che, a seconda di quante saranno, daranno minori o maggiori vantaggi a chi con i big, in primis Tittia, ha intessuto un rapporto privilegiato. Ragionamenti che arriveranno al 29 anche se dopo le prove all’alba di domani qualcosa sarà più chiaro. Oggi, dopo la riunione in Comune, sarà diffusa la lista dei promossi al Ceppo unitamente alle batterie del 27 e del 28 giugno. Più gli ammessi direttamente alle Tratta. Nel pomeriggio gli incontri fra le Contrade rivali in Comune.