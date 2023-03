Cavalli dell’Albo, i big tutti iscritti alle visite

di Laura Valdesi

SIENA

La mossa è valida: sono 136 i cavalli che vogliono entrare nell’Albo. E prepararsi per il Palio, anche se qualcuno come si galoppa sul tufo già lo sa bene. Ci sono tutti i big di Piazza, i barberi che (ad ora) i contradaioli sognano di avere nella stalla: in primis Violenta da Clodia che ha vinto facendo il record il 17 agosto nel Leocorno e Tale e quale che nel palmares ha Provenzano 2019 nella Giraffa. Dalla lista dei 136 nomi che dal 10 al 12 marzo saranno visitati al Ceppo manca, fra chi è entrato nell’Olimpo della Festa, solo Rocco Nice. Il proprietario Massimo Marchetti ha deciso di mandare in pensione il suo gioiello di 13 anni che regalò l’ultima Carriera a Brio e al Drago, il 2 luglio 2018. "Si godrà la pensione – dice Marchetti – insieme a Remistirio nella scuderia di Elias Mannucci". Ma fra i cavalli su cui punta il ’principe’ Marchetti ci sono Reo confesso, che ha corso uno splendido Palio nella Selva ma ha fatto bene anche nella Lupa, Anì de marchesana e Criptha AA, che nell’Albo c’erano già. E restano in allenamento da Mannucci. Due invece le novità del 2023 che vogliono entrare nel Protocollo, preparate da Antonino Mula che ha una bella scuderia tutta sua con casa annessa: si tratta di Bim Bum Bam e Zinias che ha 5 anni. Manca all’appello anche Solu Tue Due, sei Palii corsi tra cui l’ultimo nel Valdimontone: Agostino Anselmi Biri Zondadari aveva annunciato qualche tempo fa l’intenzione dell’addio alla Piazza.

I big, si diceva, ci sono tutti nel listone reso noto dal Comune. Che conta 136 nomi, 16 in meno dello scorso anno. Comunque un numero più che ragguardevole, a conferma che anche il giro di vite varato dalla giunta dopo i fatti di Provenzano 2022 e le crescenti regole burocratiche non hanno spento la passione dei proprietari. Sono diciotto i cavalli che hanno già corso, di cui quattro appunto vittoriosi: Remorex, Tale e quale, Violenta da Clodia e Zio Frac che sorprese tutti il 2 luglio scorso nel Drago. Gli altri quattordici che conoscono la stalla di Contrada sono Uragano Rosso, Volpino e Vankook (che però non hanno poi effettuato la Carriera e quest’ultimo è stato tra l’altro al centro del ’caso Civetta’), Arestetulesu, Astoriux, Reo confesso, Schietta, Tabacco, Tottugoddu che è stato tutelato da Andrea Coghe dopo l’infortunio a Monticiano e ora rientra. E ancora: Una per tutti, Ungaros, Unidos, Viso d’Angelo che ha rischiato di vincere a luglio nella Torre, Vitzichesu.

Consistente, però, anche il ricambio generazionale. Se si pensa che rispetto agli aspiranti 152 del 2022 sono stati segnati almeno 46 mezzosangue nuovi per l’Albo fra cui quello di Dino Pes dal nome perfetto per un barbero: Drappellone. Saliranno al Ceppo già venerdì 10 marzo e non è da escludere che le visite inizino nel pomeriggio anche se il programma arriverà solo la prossima settimana. I veterinari – debutteranno Giuseppe Incastrone e Giorgio Strozzi al fianco di Rodolfo Gialletti e del ’capo’ Carlo Alberto Minniti – proseguiranno per l’intera giornata di sabato 11 marzo e anche domenica 12. Che sarà impegnativa per gli appassionati: proprio nello stesso giorno si svolgono le prime (e più attese) corse della stagione a Monteroni d’Arbia che inizieranno alle 10 e si allungheranno al pomeriggio. A proposito: le iscrizioni in sole due ore, il 6 marzo, dalle 21 alle 23.