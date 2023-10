’Cavalli d’autore’ fra pittura e scultura. L’emozione nel racconto dell’arte

Circa novanta bambini della scuola elementare di San Girolamo hanno visitato la mostra ’Cavalli d’Autore’, un appuntamento ormai diventato tradizionale per l’autunno senese, che vede il cavallo protagonista indiscusso della mostra collettiva d’arte ospitata da cinque edizioni al Santa Maria della Scala. I bambini sono arrivati molto emozionati, divisi in due gruppi, dalla prima alla quinta elementare, per visitare e incontrare alcuni dei protagonisti di questa mostra che riunisce opere di artisti provenienti da Canada, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Olanda, Bulgaria e Albania, italiani e senesi: tutte le opere presenti raffigurano il cavallo attraverso la visione più intima dei diversi autori, che propongono anche tecniche molto diverse di pittura e scultura. Ad accogliere i bambini di San Girolamo, alcuni degli artisti in esposizione : Ilaria Di Meo, Elena Conti , Sandra Petreni, Sara Cafarelli , Massimo Stecchi , Turi Alescio , Carol Marano, Rosalba Parrini , Stephen MCGarva e Rosanna Bonelli (Rompicollo). Indimenticabile l’incontro con Rosanna Bonelli detta Rompicollo, che ha incantato i giovani visitatori raccontando loro di quando corse il palio nel 1957.