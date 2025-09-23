"Cavalli d’autore" a Palazzo Serdardi. Itinerario nel cuore dell’identità senese

Vedere aperto il grande portone di Palazzo Serdardi fa bene al cuore e alla memoria: questa volta è approdata la mostra "Cavalli d’autore" che si colloca fra gli eventi culturali che meglio mettono insieme grande arte e identità senese. Il tutto con garbo, stile e capacità di comunicazione. All’inaugurazione c’era un sottile avvertito entusiasmo: le scuderie di palazzo sono il luogo ideale per collocare un itinerario di un buon numero di artisti, ognuno presente con un’opera che testimonia il legame fra questo animale e la nostra possibile sensibilità. Un mondo a parte per Josè Enrique Alvarez, Tommaso Andreini, Blejzca, Enrica Capone, Elena Conti, Ilaria Di Meo, Renato Ferretti, Erika Lavosi, Alice Leonini, Susan Leyland, Fabio Mazzieri, Carol Marano, Vittoria Marziari, Stephen McGarva, Sandra Petreni, Rita Petti, Tano Pisano, Giovanna Romano, Mauro Russo, Carlo Sassi, Massimo Stecchi e Armand Xhomo. Poi le performance dei giovani del Liceo Musicale Piccolomini con la collaborazione dell’Istituto Caselli e del Monna Agnese, le parole della curatrice Elena Conti e del sindaco Nicoletta Fabio sottolineano il senso di questo connubio fra luogo ed arte, superato il rischio "che questa mostra traslocasse fuori da Siena", il che sarebbe stata una perdita a cui siamo talvolta abituati. Superato questo rischio, potete adesso divertirvi a collocare la vostra sensibilità in un percorso che è a vostra disposizione fino al 6 ottobre con orario continuato dalle ore 11 alle 18.

Il cavallo qui è l’assoluto protagonista, nevrile o paradossalmente ingombrante, simbolo di velocità ma anche di rassicurante ed elegante staticità, di ombrosa bellezza ma anche di magica essenza misterica. Ogni artista ha la sua idea di cavallo e questa settima edizione mostra una crescita di pretese proprio nei confronti di artisti senesi, italiani, cittadini del mondo che sono confluiti al ritmo di un’idea originale. Il linguaggio cambia ma gli scopi restano intatti, veri e di assoluto fascino. C’è attenzione verso saper e voler amplificare un tema e svilupparlo con grande slancio di idee. Un modo a parte che confluisce nella quotidianità. Anche la stessa via Montanini, sembrava finalmente rinata a nuova vita, pulsante di un pubblico finalmente variegato e soprattutto curioso. Un costruttivo andirivieni che non è passato inosservato. Le buone idee sono incredibilmente contagiose.

Massimo Biliorsi