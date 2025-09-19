"Cavalli d’autore" a palazzo Sergardi Biringucci

Il luogo è di per sé evocativo: le scuderie e sellerie di Palazzo Sergardi Biringucci di via Montanini 118, da sempre scrigno di bellezza e di cultura: domani pomeriggio alle ore 18 si inaugura la mostra "Cavalli d’autore", mostra collettiva d’arte a cura di Elena Conti. Molti artisti onorano la bellezza del cavallo, provenienti dal Canada, Stati Uniti, Inghilterra, Cuba, Albania e dal nostro paese. Raffigurazioni pittoriche e scultoree per un omaggio all’animale simbolo di bellezza, da sempre protagonista della vita dei senesi. Settima edizione: dopo sei edizioni al Santa Maria ecco una nuova importante sede ma con l’idea originale sempre nuovamente sviluppata di questo particolare intreccio di storie, emozioni e visioni diverse: dai richiami al Palio di Siena alle interpretazioni più contemporanee. Una mostra che prevede anche performance artistiche con la penna 3D, musica e letture teatrali, personaggi mascherati che raccontano il culto del vuoto, nuovo vizio capitale, intercettato dal filosofo Umberto Galimberti. I protagonisti sono Josè Enrique Alvarez, Tommaso Andreini, Blejzca, Enrica Capone, Elena Conti, Ilaria Di Meo, Renato Ferretti, Erika Lavosi, Alice Leonini, Susan Leyland (nella foto), Fabio Mazzieri, Carol Marano, Vittoria Marziari, Stephen McGarva, Sandra Petreni, Rita Petti, Tano Pisano, Giovanna Romano, Mauro Russo, Carlo Sassi, Massimo Stecchi e Armand Xhomo. Al vernissage delle ore 18 interventi musicali a cura del Liceo Musicale Piccolomini con la collaborazione dell’Istituto Caselli e del Monna Agnese. Un evento inserito nel programma Go Kart 2025 – Il cuore batte con Brio, con il patrocinio del Comune. La mostra resterà aperta fino al 6 ottobre.

Massimo Biliorsi