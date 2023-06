Cavalli, 91 al Ceppo Capitani dal sindaco "Decidiamo noi come fare le prove"

di Laura Valdesi

SIENA

Novantuno cavalli iscritti alla previsita. Tutti i big di Piazza saranno al Ceppo: Tale e quale, Violenta da Clodia, Remorex, Zio Frac ma anche Reo Confesso, Una per tutti, Ungaros, Arestetulesu, Schietta, Tabacco. Naturalmente Viso d’Angelo, per citarne alcuni. Con loro molti nomi nelle agendine dei capitani come Abbasantesa, Zaminde, Takatursa, Ares Elce, Unamore. Insomma, non c’è da preoccuparsi per il lotto, almeno per ora. Oggi il Comune diramerà l’orario delle visite al Ceppo che si saranno il 22 e il 23 giugno.

A tenere banco il saluto fra il sindaco Nicoletta Fabio e i 17 capitani con i quali "ha avuto modo di condividere le prime riflessioni", spiega una nota di Palazzo. "I 91 soggetti sono stati scelti però dopo l’incontro ristretto che è seguito con i dieci dirigenti delle Contrade che corrono più il veterinario comunale Alberto Minniti e il membro della commissione veterinaria Piergiorgio Giovanni Strozzi", si spiega. A differenza del passato, sono rimasti fuori dalla riunione Rodolfo Gialletti e Giuseppe Incastrone della commissione dell’Albo. I capitani, in base all’articolo 37, dovevano esprime il parere consultivo ma non è stata proposta l’eliminazione di alcun cavallo. Almeno per adesso visto che il 26, prima delle lista dei promossi dopo il Ceppo, ci sarà una nuova riunione sempre con parere non vincolante.

"Una persona disponibile che conosce bene le dinamiche del Palio. Chiaro che bisogna dare il tempo all’amministrazione di prendere le misure ma non credo che ci saranno stravolgimenti particolari", rompe il ghiaccio il capitano del Leocorno Massimo Bari uscendo dalla prima riunione. Si è parlato del vice mossiere, figura che non esiste. "La scorsa amministrazione - prosegue – aveva ritenuto che fosse opportuno, questa lo valuterà. Un aspetto sul tavolo, senza dire se ci vuole o meno". Escluso, sembra comunque, Fabio Magni che ha svolto il ruolo ad agosto 2022. Tanti capitani si fermano a parlare a gruppetti. Poi esce il decano Marco Lorenzini, terminata la riunione da cui sono usciti i 91. "Abbiamo chiesto di attenersi alle previsioni del Regolamento per quanto riguarda la composizione dei vari incontri a partire da oggi (ieri, ndr). Il Comune ci ha preceduto, evidentemente c’è una grande attenzione a questi aspetti", ammette Lorenzini riferendosi alla presenza solo di Minniti e Strozzi. Torna sul vice mossiere: "E’ stata evidenziata la necessità di ragionare, non noi ma l’amministrazione, su un’eventuale soluzione di riserva se si dovesse presentare la necessità". Non si sbottona di un millimetro sull’eventuale richiesta di escludere nomi di cavalli perché non ritenuti utili per il 2 luglio. Oltre a dare la disponibilità a Fabio per confrontarsi sugli aspetti necessari, "è stato fatto notare dai capitani che non aveva molto convinto la censura comminata alla Civetta nel 2022 sulla base del mancato rispetto delle indicazioni dei veterinari sull’effettuazione della prova. Per quanto ci riguarda, una volta consegnato il cavallo, decidiamo noi come fare le prove. Le sanzioni sono di competenza dei priori, non vogliamo sostituirci a loro, era però l’occasione per sottolineare tale aspetto. Ripetuto inoltre un concetto già espresso: se in una dinamica di mossa ci sono le avversarie e una è di rincorsa, non si può aspettare un allineamento perfetto, il Palio è così. Se rimane girata... è Palio".