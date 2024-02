Cavalla morsa da un lupo. "Era dentro il paddock"

Siena, 17 febbraio 2024 – «Sì, sono io che ho segnalato l’attacco da parte di un predatore a una puledra di un anno e mezzo", spiega Francesco Ticci. Ex fantino di Piazza che da tempo si occupa con successo di allevamento a Fioreta, fra il Ceppo e Monteriggioni, si unisce al coro dei tanti che segnalano l’accentuarsi del problema negli ultimi tempi.

L’ha fatto Andrea Coghe, detto Tempesta, mostrando le immagini di presunti lupi immortalati da una foto-trappola nella sua pista da addestramento. E’ pane quotidiano per i pastori. "Il fatto grave è che sia stata presa di mira una cavalla", conferma Ticci. "L’attacco è avvenuto in pieno giorno, il 9 febbraio.

La mattina metto i cavalli fuori, vado via alle 8.30 e torno due ore dopo. Ho visto la puledra dalla strada. La Francigena divide esattamente a metà i miei recinti. Aveva una postura anomala, la raggiungo con la jeep: presentava delle gravi lesioni. Morsi. Molti i buchi sul basso ventre e alla grassella. Chiamo subito il veterinario di fiducia, gli mando un video. Mi dice di avvertire immediatamente l’Asl, un dottore sarebbe venuto all’ora di pranzo. Nel frattempo con il mio professionista facciamo le terapie di pronto soccorso alla cavalla. Quando arriva il veterinario dell’Asl identifica un morso da predazione, chiede se c’erano nella zona dei lupi. Il 28 gennaio, ho anche fatto un posto su Facebook, mi passò davanti al cancello un esemplare.

Li ho rivisti spesso. Ma non pensavo che prendessero di mira una puledra: comunque è sempre un animale che pesa intorno ai tre quintali. Già forte", racconta Ticci mostrando il certificato rilasciato dal veterinario in presenza di aggressioni da predatori. Adesso inizia la fase di cura della cavalla, che peraltro si trovava all’interno del paddock quando è avvenuto l’attacco. Difficile prevedere quali saranno le conseguenze per la sua carriera. "Resta la preoccupazione per la presenza dei predatori che non si muovono più soltanto durante la notte ma anche in pieno giorno, avvicinandosi alle proprietà", osserva Ticci. E muovendosi nel cuore della Francigena.