Catherine Zeta-Jones fa shopping a Montalcino: tovaglie di lino e diari in pelle

Avvistata a Montalcino mentre faceva shopping anche l’attrice Catherine Zeta-Jones, che si trova in vacanza con il marito, l’attore e regista Michael Douglas in Valdorcia, come rivelato da Montalcinonews.com.

In abito bianco di pizzo e occhiali da sole, quasi a non volersi far riconoscere dagli abitanti e dai numerosi turisti presenti in questi giorni, la star ha fatto acquisti al negozio ’Montalcino 564’, comprando delle tovaglie di lino, e al negozio ’Si!Si.Pelle’ (nella foto con Elena Bernini), dove ha scelto invece diversi diari foderati in pelle di varie dimensioni. Zeta-Jones si è poi concessa, con il marito una sosta in Fiaschetteria, per poi cenare al ristorante ’Boccon di Vino’.