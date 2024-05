Castiglione, parcheggio quasi finito

Sono in dirittura di arrivo, a Castiglione d’Orcia, i lavori di sistemazione del parcheggio adiacente al parco delle Rimembranze (meglio conosciuto come ’Il portone’). Previsti all’inizio dell’anno, hanno subìto qualche mese di posticipo per motivi tecnici ma, salvo imprevisti, in questa settimana con il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla nuova pavimentazione di asfalto stesa nei giorni scorsi, l’area tornerà utilizzabile, con i suoi circa 40 stalli per la sosta di autovetture.

Gli interventi sono consistiti nella sistemazione della scarpata sul lato nord, compresa la posa in opera di uno speciale tessuto anti smottamenti e la piantumazione di erba; è stato realizzato anche un primo abbrivio per la rampa di collegamento a un ulteriore, più ampio parcheggio, previsto in un terreno sottostante. Sono state realizzate ex novo due parti di muretti perimetrali e ampliato il piazzale verso la scarpata, installati 6 punti luce a led che rendono lo spazio ben illuminato. Nell’intervento (costo circa 134 mila euro), sono compresi anche la sostituzione della pensilina per gli autobus e la piantumazione di una siepe nel viale di ingresso al parco, con l’auspicio che sia foriera di un intervento complessivo (economicamente oneroso) di cui l’area ha bisogno per tornare all’antico splendore.

Dan. Pal.