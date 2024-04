Castiglione e Rocca d’Orcia. Misericordia, assemblea annuale

È convocata per le 18 di questo pomeriggio l’assemblea annuale ordinaria della Confraternita di Misericordia di Castiglione e Rocca d’Orcia, presente e operante anche nelle frazioni di Gallina, Poggio Rosa, Monte Amiata Scalo e nel territorio rurale della cosiddetta ’parte bassa’ del Comune. Con i suoi circa 450 iscritti, la Misericordia di Castiglione e Rocca d’Orcia rappresenta una realtà consolidata: i numeri cambiano (e scendono) nei volontari che si dedicano ai trasporti ordinari con i mezzi in dotazione (autoambulanza, mezzo attrezzato, autovetture) e ad altri servizi. All’ordine del giorno dell’assemblea figurano l’approvazione del bilancio 2023, la relazione morale del Magistrato presentata dal governatore Silvano Bartolomei, la programmazione per l’anno in corso e la nomina della commissione elettorale per il rinnovo degli organi sociali, previsto nel prossimo anno.