Castiglione d’Orcia inaugura il parco giochi per Gino Strada

Regalo di Natale per le bambine e i bambini di Castiglione d’Orcia. Si sono appena conclusi i lavori di sistemazione del parco giochi conosciuto popolamente come ’Il Pratino’ (un tempo ’Campo di fiera’) e di recente dedicato alla memoria del medico Gino Strada come ’Parco della pace’. Questo pomeriggio alle 15 è in programma l’inaugurazione dei lavori effettuati: nuovi giochi, nuovo manto sintetico a terra rispondente alle normative di sicurezza, tre tavoli in legno con panche collegate. Il tutto contraddistinto dall’uso di colori vivaci e forme geometriche piacevoli. Per i bambini intervenuti ci saranno anche animazione e merenda.

Dan.Pal.