Castiglione d’Orcia. In festa con il volley

È una bella storia che testimonia non solo la voglia di fare sport, ma anche di cementare una comunità con la condivisione di valori sani. Per questo è da raccontare il bilancio positivo del primo anno agonistico per la pallavolo femminile, promossa dall’Associazione sportiva di Castiglione d’Orcia, di cui è presidente Valeriano Rossi. Lo scorso anno era stato propedeutico, con incontri amichevoli e preparazione di base, curata con grande capacità aggregativa e competenza dall’allenatore, Damiano Scali.

"Nella stagione 2023-2024 abbiamo partecipato a tre campionati – dice Arianna Rossi, mamma e segretaria della Polisportiva, che ha sempre accompagnato le squadre –, Under 16, Under 14 e Terza Divisione. Per noi è stata una bella esperienza, aldilà delle classifiche finali. Sono arrivate alcune vittorie, che sono state incoraggianti".

Delle Under 14 – ultime in ordine di tempo a disputare il loro campionato zonale – hanno fatto parte Viola Anatrini, Lena Cucco, Salma Gasmi, Flavia Moretti, Amelia Franchetti, Irene Pacchierini, Daria Vagaggini, Livia Moretti, Luciana Mut, Viola Fabbrini. Per la terza divisione l’allenatore Scali ha potuto disporre anche di ragazze provenienti da San Quirico d’Orcia, Montalcino e Torrenieri. Questi i nomi della rosa: Martina Pacini, Teresa Tozzi, Giada Pecci , Irene Scheggi, Barbara Bonifacio, Greta Minocci, Celeste Fattoi, Ciacci Shelly Ciacci, Alexia Lardori, Matilde Rossi, Viola Vagaggini.

Ora è tempo di un meritato riposo, ma ci sono i presupposti per ripartire con slancio verso nuovi traguardi, mettendo ancora una volta in testa la voglia di stare insieme.

Daniele Palmieri