Castelnuovo Taglio del nastro per la sede di FdI

Tanta gente per l’inaugurazione della sede del Circolo di Fratelli d’Italia in via Garibaldi, proprio di fronte al Municipio. Taglio del nastro affidato a Lorenzo Rosso (foto), capogruppo in Consiglio comunale affiancato da Laura Fontani del Direttivo del Circolo e Massimiliano Mari, referente della lista ’Centrodestra per Castelnuovo’. "Una bella giornata di festa per FdI – ha detto Rosso –. La sinistra qui ha governato male, come dimostra anche la vicenda dei ragazzi delle scuole costretti per 5 anni in dei container-bunker e la nostra opposizione in questi anni è stata netta e senza sconti".

Il coordinatore regionale di FdI Fabrizio Rossi e quello rovinciale Francesco Michelotti, intervenuti in collegamento, hanno espresso "soddisfazione per l’apertura di una sede del partito in un Comune che era tra i più rossi dell’intera provincia e che ora, grazie al lavoro svolto, è finalmente diventato contendibile alle prossime elezioni".