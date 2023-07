Castelnuovo Mezzo milione di euro per Villa a Sesta

Una variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 che consentirà di completare alcuni interventi sul territorio, la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la convenzione per la gestione associata dei servizi informatici e telematici con il Comune di Radda in Chianti per rafforzare la digitalizzazione dei servizi e renderli sempre più efficaci ed efficienti per i cittadini.

Sono stati questi i punti principali del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga andato in scena lunedì 3 luglio. La variazione al programma triennale delle opere pubbliche comprende 500 mila euro da destinare al progetto di riqualificazione del borgo di Villa a Sesta, di cui 100 mila euro stanziati dal Comune per far fronte all’adeguamento dei costi del progetto e 400 mila euro messi da disposizione da Acquedotto del Fiora per interventi sui sottoservizi. 125 mila euro saranno destinati a Sienambiente per l’ammodernamento del centro di compostaggio di Pian delle Cortine, con interventi di sicurezza stradale nell’area circostante l’impianto contando su parte dei circa 830 mila ricevuti attraverso il Pnrr. Ulteriori 270 mila euro per il rifacimento delle fognature e la sistemazione dell’area verde di fronte all’ingresso della scuola secondaria di primo grado ‘Papini’.